Всеволожск, Ленинградская область, , 08:11 — REGNUM Десятилетний мальчик получил тяжелые травмы, находясь со сверстниками на строительной площадке в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области. На школьника упала бетонная плита. Ведется доследственная проверка.

Как сообщили в органах СКР по Ленобласти, в минувшие выходные мальчик был доставлен в реанимацию детской больницы в тяжелом состоянии с множественными переломами ребер и повреждениями внутренних органов. Как установлено, вечером 5 октября группа подростков находилась на территории строительного объекта в поселке Кузьмоловский, где на ребенка упала бетонная плита.«Устанавливается собственник объекта, а также проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также причин и условий, способствующих его совершению», — заявили в следственном управлении СКР по Ленобласти.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», группа подростков играла на строительной площадке магазина «Магнит». Служба по делам несовершеннолетних также ведет проверку по факту травмирования ребенка.