Луганск, , 08:07 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны боевиков ВСУ, сообщили 7 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Представители 59-й бригады ВСУ открыли огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по населённому пункту Нижнее Лозовое.

«Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется», — сказано в сообщении.

В пресс-службе призвали международных наблюдателей вмешаться в происходящее и оказать давление на украинскую сторону, чтобы прекратить обстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неонацистское формирование «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняло населённый пункт «Золотое», в районе которого планируется разведение сторон. Боевики заявили, что их «пригласили» местные жители, а также, что они будут бороться против «позорных» Минских соглашений и «формулы Штайнмайера».

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