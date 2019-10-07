Токио, , 07:50 — REGNUM Два десятка человек с борта северокорейского рыболовецкого судна оказались за бортом после столкновения с японским катером береговой охраны, сообщает 7 октября Xinhua со ссылкой на Службу береговой охраны Японии.

Кораблекрушение

Инцидент произошел в 9:10 утра по местному времени в акватории Японского моря в 350 км к северо-западу от японского острова Ното. В результате столкновения рыболовецкое судно КНДР оказалось наполовину погружено в воду, вследствие чего команда из 20 человек была выброшена за борт.

На японском патрульном корабле никто не пострадал.