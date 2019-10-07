Большой Камень, Приморский край, , 07:49 — REGNUM Работники судоремонтного завода «Звезда» и другие жители Большого Камня в понедельник, 7 октября, выйдут на митинг в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Основной вопрос, который хотят задать участники митинга властям, касается загрузки заказами оборонных предприятий Приморья — судоремонтного завода «Звезда» в Большом Камне и авиастроительного завода «Прогресс» в Арсеньеве.

Председатель профкома судоремонтного завода ДВЗ «Звезда» Ольга Скрипко заявила об участии в акции полутора тысяч человек, так как работники предприятия обеспокоены своим будущим: с 1 августа предприятие переведено на неполный рабочий день, у людей нет работы, зреет социальный взрыв.

В это же время для строительства судостроительного комплекса ССК «Звезда», куда шесть раз прилетал президент России Владимир Путин, на должности каменщиков нанимают граждан Китая с зарплатой порядка 145 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за некомпетентности городского руководства, серьёзные проблемы длительное время не решаются в «городе президентского внимания» Большом Камне.