Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM В Екатеринбурге скончался подросток, который попал в дорожно-транспортное происшествие вместе с братом в Реже. Как сообщает информационный портал Е1, это произошло в детской городской больнице № 9.

Ранее ребёнок был доставлен на вертолёте из Режа в Екатеринбург в состоянии комы. Врачи боролись за жизнь, но мальчик скончался от полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло в Реже на перекрёстке улиц Зелёная и Свердлова 23 сентября. В тот вечер в 17:40 по местному времени на дороге столкнулись два машины, одна из которых вылетела на пешеходную часть сбив двух братьев. Оба подростка получили травмы, причём один из них был госпитализирован без сознания в тяжёлом состоянии.

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