Санкт-Петербург, , 07:29 — REGNUM К трагическим последствиям привело столкновение двух легковых автомобилей в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Один из автомобилей вылетел на остановку общественного транспорта и сбил двух женщин, одна из которых скончалась.

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 6 октября около 23:20 на проспекте Энгельса у дома 154.

Автомобиль Ford Mondeo столкнулся с автомобилем KIA, выехал на остановку общественного транспорта и наехал на пешеходов.

В результате ДТП на месте погибла женщина, на вид 70 лет. Другая женщина, 1975 года рождения, получила тяжёлые травмы.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в дорожной полиции.

Добавим, что в том же районе Петербурга несколькими часами ранее легковой автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Михаила Дудина сбил 50-летних мужчину и женщину. Оба пешехода получили тяжелые травмы.

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