Благовещенск, , 07:30 — REGNUM Здание, в котором находились подразделения МО МВД «Бурейский», в понедельник, 7 октября, тушили огнеборцы 56-й пожарно-спасательной части, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщение о возгорании двухэтажного здания поступило на пульт дежурного в 10:33 по местному времени, к месту пожара прибыли три машины и 11 огнеборцев, которые ликвидировали пожар.

В здании располагается несколько отделов межрайонного отдела полиции, а также часть здания представляет собой жилой дом. В здании полностью сгорела крыша. Пожарные разбираются с причинами возгорания, жертв нет.

Как сообщало ИА REGNUM, во время ликвидации пожара в Якутии пожарные вывели из горящего интерната более 150 детей.