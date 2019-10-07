Якутск, , 07:26 — REGNUM Водитель КамАЗа совершил ДТП — наехал на 10-летнюю девочку в Якутске, ребёнка доставили в больницу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ГИБДД Якутии, пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Водитель 1974 года рождения был в нетрезвом состоянии. Медосвидетельствование показало 0,264 мг/л.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии шесть человек, в том числе трое граждан Китая, пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса. На дороге был снежный накат.