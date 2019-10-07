Якутск, , 07:13 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев предложил увеличить финансирование регионов Дальнего Востока на тушение лесных пожаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы знаем, какие страшные лесные пожары были летом. К сожалению, пока финансирование дальневосточных и сибирских регионов в шесть раз меньше, чем в среднем по стране — леса будут гореть», — аргументировал Николаев своё предложение, высказанное на парламентских слушаниях о параметрах федерального бюджета.

Тушение одного га лесных пожаров в Якутии установлено сумме в 6 рублей, а в среднем по стране — 30 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на тушение лесных пожаров в Якутии потрачено 390,9 млн рублей, ущерб — 302,6 млн рублей.