Нижний Новгород, , 06:40 — REGNUM Жительнице Нижнего Новгорода грозит до трёх лет лишения свободы за фиктивную «прописку» мигрантов в своей квартире. Доходный, но незаконный бизнес, стал причиной возбуждения уголовного дела, расследование которого ещё продолжается. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

47-летняя владелица квартиры на Южном шоссе до того, как к ней проявили интерес правоохранительные органы, успела зарегистрировать в ней 24 мигрантов. В ходе профилактической операции «Мигрант» полицию заинтересовала необычная квартира, где было оформлено сразу столько «жильцов» — 25, если считать и саму хозяйку недвижимости. Проверка показала, что граждане по адресу не проживали, а дама и не планировала их заселять. Дело возбудили по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»).

Напомним, особо отличился в 2019 году и житель Волгограда, побивший «рекорд» по вместимости жилплощади. К моменту возбуждения уголовного дела он успел прописать в своём частном доме 425 человек. Регистрация происходила за деньги, а теперь горе-бизнесмену предстоит выплатить весомый штраф или отправиться в места лишения свободы.

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