Сысерть, Свердловская область, , 06:33 — REGNUM В Свердловской области несколько подростков учинили расправу над щенками на глазах у малолетних детей. Инцидент произошёл в деревне Большое Сидельниково, а информация о нём появилась в социальных сетях.

По данным очевидцев, несколько шестиклассников школы № 10 на глазах детей трёх и пяти лет закопали несколько живых щенков, а потом решили выкопать и добить животных камнями и палками. В итоге четыре щенка погибло, а одного спасли ученики параллельного класса.

Как сообщает ИА Красная Весна, один из детей пояснил свой жестокий поступок тем, чтобы щенки «не выросли и ни кого не кусали».

По данному факту полиция проводит проверку.

Валерий Горелых « «В дежурную часть ОП № 21 5 октября в 20:05 обратилась с заявлением местная жительница, которая сообщила о жестоком обращении несовершеннолетних с животными в поселке Большое Седельниково Сысертского района. Сегодня, на место происшествия выезжали сотрудники службы участковых уполномоченных с целью осмотра места происшествия и опроса свидетелей», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Областному телевидению ».

Полковник Горелых уточнил, что по итогам проверки будет принято обоснованное решение.