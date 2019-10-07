Сысерть, Свердловская область, 7 октября 2019, 06:33 — REGNUM В Свердловской области несколько подростков учинили расправу над щенками на глазах у малолетних детей. Инцидент произошёл в деревне Большое Сидельниково, а информация о нём появилась в социальных сетях.
По данным очевидцев, несколько шестиклассников школы № 10 на глазах детей трёх и пяти лет закопали несколько живых щенков, а потом решили выкопать и добить животных камнями и палками. В итоге четыре щенка погибло, а одного спасли ученики параллельного класса.
Как сообщает ИА Красная Весна, один из детей пояснил свой жестокий поступок тем, чтобы щенки «не выросли и ни кого не кусали».
По данному факту полиция проводит проверку.
Полковник Горелых уточнил, что по итогам проверки будет принято обоснованное решение.