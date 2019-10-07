Нерюнгри, Якутия, , 06:23 — REGNUM Упавшая с крыши многоэтажки в Нерюнгри Якутии девочка находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С травмами и признаками травматического шока 14-летняя девочка была 2 октября доставлена в больницу.

«Врачи провели операции, которые положительно повлияли на динамику состояния пострадавшей. Состояние ребёнка стабилизировалось, оценивается как стабильно тяжелое, дышит самостоятельно, находится в реанимации», — пояснили в Нерюнгринской больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, прохожие обнаружили лежащую на земле девочку, выяснилось, что она упала с крыши многоэтажки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.