Кулебаки, Нижегородская область, , 06:17 — REGNUM Дикая история произошла в Кулебаках Нижегородской области — толпа подростков не только избила своего сверстника, но и сняла это на видео. Последнее и стало основанием для проверки, организованной правоохранительными органами. Видео обнародовано в одном из сообществ соцсетей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении группы «Типичный Нижний Новгород» отмечается, что избитый — 13-летний Максим. Помимо мата, на кадрах слышны споры за «очередность», кто будет бить, а также мольбы избиваемого ребёнка, который просит не трогать его.

В сообществе уточнили, что «кадры уже попали в полицию, там проводят проверку».

Под видеороликом идёт бурное обсуждение, участники которого в шоке от увиденного:

«Звери!», «Это не подростки, это … Тут речь должна идти не о осуждении детей, а о наказании», «Здесь нет ничего даже от хулиганов, здесь отморозки, которых необходимо оградить от общества», «Фильм «Сволочи» вспоминается. Это не дети», «Это ужас какой-то! Дикость!», «Я никак не могу понять, куда смотрят правоохранительные органы. Разве этого видео недостаточно, чтобы завести уголовное дело?»

Напомним, в конце августа 2019 года в Казани стало известно об избиении девочки группой подростков. Огласку ЧП получило после появления видеоролика, снятого в Дербышках. За несколько недель до этого огласку получило избиение девочки-инвалида группой подростков в Нижнем Новгороде. По делу фигурантом проходит 16-летняя учащаяся техникума и ряд подростком младше. Пострадавшему ребёнку 14 лет.

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