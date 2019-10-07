Якутск, , 05:35 — REGNUM Учитель английского языка одной из школ Сунтарского района Якутии, видео которой, где она грубо обращалась с учеником, уволилась по собственному желанию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров осудил ситуацию с учителем.

«Видео в соцсетях справедливо вызвало гнев многих жителей республики. Не могу промолчать по этому поводу. Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, уже уволена по собственному желанию», — сказал Егоров.

Продолжается служебная проверка по факту конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, достоянием общественности стало видео, где учительница орёт на мальчика и угрожает: «Если ты её еще раз потеряешь, то я сниму с тебя шкуру, засуну тебе её в рот и вытащу через задницу».