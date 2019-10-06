Канзас-Сити, США, , 20:13 — REGNUM Двух мужчин, подозреваемых в причастности к стрельбе в баре в городе Канзас-Сити (штат Канзас, США), разыскивают сотрудники полиции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в городской полиции.

По словам источника, поиск двух подозреваемых был начат после показаний свидетелей инцидента.

Ранее в сообщении полиции города Канзас-Сити в Twitter говорилось, что в результате стрельбы, которую открыл неизвестный злоумышленник в городском баре в ночь с 5 на 6 октября, погибли четыре человека. Злоумышленник скрылся с места преступления.

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