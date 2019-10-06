Багдад, , 19:42 — REGNUM В Ираке в результате массовых протестов погибли, по последним данным, 104 человека, еще порядка 6 тыс. пострадали, сообщает 6 октября Reuters.

Отмечается, что среди погибших восемь сотрудников силовых структур. Ранее сообщалось о 100 погибших.

Напомним, протесты в Ираке вспыхнули на социальной почве. Граждане недовольны низким уровнем жизни, повальной коррупцией, безработицей, плохой работой коммунальных служб. Силовики применили против протестующих жесткие меры.

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