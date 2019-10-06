Донецк, 6 октября 2019, 19:32 — REGNUM Район школы в поселке Зайцево на севере Горловки подвергся минометному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил мэр города Иван Приходько.
«Идет обстрел поселка Зайцево, — отметил Приходько. — Под огнем район школы и дачи».
По его словам, украинские военные применяют минометы, а так же АГС (автоматический гранатомёт станковый).
Как передавало ИА REGNUM, 6 октября в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что при обстреле боевиками Украины посёлка Старомихайловка на территории Донецкой Народной Республики были повреждены шесть зданий.
Читайте также: ДНР: войсками Киева при атаке повреждены пять домов и здание детского сада