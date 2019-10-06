Домодедово, Московская область, , 19:30 — REGNUM В подмосковном Домодедово следователи задержали 34-летнего подозреваемого в убийстве 17-летней студентки, сообщает 6 октября пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

«В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи выясняют мотивы совершенного преступления, назначены судебные экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 октября, в одном из коттеджей подмосковного города Домодедово был обнаружен труп 17-летней студентки МГТУ имени Баумана. На ее теле обнаружены множественные колото-резаные раны, а также следы борьбы и удушения ремнем. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Студентку МГТУ имени Баумана убили в подмосковном Домодедове