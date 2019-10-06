Донецк, , 18:24 — REGNUM В поселке Коминтерново Донецкой Народной Республики (ДНР) попала под обстрел съемочная группа МИЦ «Известия». Об этом сообщается в воскресенье, 6 октября, на сайте газеты.

В сообщении говорится, что корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев, прибывшие в сопровождении сотрудников народной милиции ДНР в населенный пункт для съемки последствий ночного обстрела, не пострадали.

«Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2, — сообщил Полторанин. — В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие».

Напомним, 6 октября в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли населённый пункт Коминтерново. Жертв и пострадавших среди мирных граждан и военнослужащих ДНР нет.

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