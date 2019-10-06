Владикавказ, , 17:48 — REGNUM По результатам прокурорской проверки во Владикавказе в отношении старшего инспектора ФСИН возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Халатность». Об этом 4 октября сообщает пресс-служба прокураторы республики Северной Осетии.

Сотруднику вменяют то, что он, исполняя обязанности начальника «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН РФ по Республике Северная Осетия-Алания», своевременно не проинформировал следственный орган об изменении меры пресечения в отношении Вадима Т. на заключение под стражу и изоляции.

«Как следствие, 18.09.2019 Вадима Т. вновь нарушил меру пресечения и совершил убийство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31-летний житель Владикавказа Вадим Т. 18 сентября совершил нападение на 22-летнюю Регину Г. на ее рабочем месте. В результате конфликта он нанес 10 ранений молодой женщине в область шеи. От полученных травм она не приходя в сознание скончалась в одной из местных больниц.

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