Кореновск, , 17:23 — REGNUM Двое рабочих погибли на сахарном заводе в Краснодарском крае. Об этом сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла в субботу, 5 октября, в Кореновске. По предварительным данным, несколько человек, двое двое из которых скончались, отравились неизвестным веществом.

В настоящее время сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Другие подробности пока неизвестны.

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