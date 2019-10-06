Сергиев Посад, Московская область, , 16:31 — REGNUM Мужчина получил тяжёлые травмы в результате попытки сделать селфи в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе. Об этом 6 октября сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

42-летнего мужчину, лежащего на земле, 5 октября обнаружили прохожие в посёлке Горелово на Волхонском шоссе. Пострадавший в тяжёлом состоянии был помещён в реанимационное отделение городской больницы №26.

Как рассказал сам мужчина, он является блогером и накануне предпринял попытку сделать селфи на трубе заброшенной котельной, но сорвался.

Мужчина получил перелом бедра, сотрясение мозга и другие повреждения в результате падения с высоты. В настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жительнице Омска, которая случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета при попытке сделать эффектное селфи.

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