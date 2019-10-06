Москва, , 16:10 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 6 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 18 рейсов, ещё пять отменены; в аэропорту «Внуково» задержаны шесть авиарейсов, ещё один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержаны пять авиарейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях Москвы пока не сообщаются.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве и Московской области объявлен «жёлтый», потенциально опасный уровень погодной опасности. Предупреждение действует в столице с 09:00 мск 6 октября до 09:00 мск 7 октября, в Подмосковье — с 00:00 мск 6 октября до 00:00 мск 7 октября.