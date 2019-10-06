Чита, , 15:56 — REGNUM В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Забайкальскому краю.

Расчлененные части женского тела были обнаружены жителем одного из многоквартирных домов в центре Читы на козырьке подъезда дома. Дом является 15-этажным.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Сотрудники полиции уже задержали мужчину 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом доме. Он является главным подозреваемым.

По версии следствия, злоумышленник расчленил девушку и выбросил еёё останки из окна 12-го этажа.