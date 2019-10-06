Йошкар-Ола, , 15:46 — REGNUM В Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия опасного для жизни и здоровья»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным ведомства, в ночь на 5 октября инспектор ГИБДД остановил машину для проверки документов в Йошкар-Оле. Водительское удостоверение, которое предъявили инспектору, было просроченным. В ходе проверки личности водителя выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Преступник напала на сотрудника ДПС и нанес ему колото-резаные ранения руки.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в декабре 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников республиканского ГИБДД МВД, которые отказались платить на автомойке и напали на директора. Правоохранителям предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Стоимость мойки автомашины, которую они не оплатили, составила 200 рублей.