Йошкар-Ола, , 15:44 — REGNUM Три человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Республике Марий Эл. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание произошло около 10:00 по местному времени в одной из квартир трёхэтажного дома на улице Механизаторов в посёлке Советский. Пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах гари.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в квартире двух женщин 67 и 68 лет и 46-летнего мужчину. Все трое успели надышаться продуктами горения. Пострадавших вывели из квартиры и передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

В ликвидации пожара были задействованы шестеро спасателей и две единицы техники. В квартире пострадала мебель и отделка кухни. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении следователями в Тольятти уголовного дела в связи с пожаром в частном жилом доме, при котором погибли четыре человека. Предварительной причиной пожара назван поджог.

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