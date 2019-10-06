Ижевск, , 15:20 — REGNUM Вечером 5 октября в крупной аварии на трассе в Удмуртии погибли два человека, один из которых ребенок, и шестеро пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло на 42-м км автотрассы «Ижевск-Воткинск». Столкнулись автомобили Kia и Lada. Уточняется, что водитель иномарки при попытке совершить обгон не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с отечественным автомобилем. В результате погиб водитель Lada и один из пассажиров Kia — восьмилетний мальчик.

В числе шестерых пострадавших, которые госпитализированы — трое несовершеннолетних.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября на трассе автодороге Ижевск — Ува водитель легкового автомобиля сбил двух 14-летних девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП одна из девочек скончалась в медицинском учреждении, другая была госпитализирована в реанимационное отделение. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителю, сбившему девочек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.