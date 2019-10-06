Нижний Новгород, , 14:47 — REGNUM В Нижегородской области после ДТП с участием автобуса, в котором ехали саратовские туристы, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По какой статье возбуждено уголовное дело — не уточняется. Однако известно, что ход расследования взят надзорным ведомством на особый контроль, сообщает «НТА-Приволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, туристический автобус, следовавший из Саратова в музей-заповедник Пушкина в Большом Болдино, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново утром 6 октября. В автобусе находились 29 человек, включая двух водителей. В результате аварии пострадали 20 человек, из которых основная часть госпитализирована с травмами легкой и средней степени тяжести.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил минздраву региона оказать необходимую помощь пострадавшим, чтобы они в ближайшее время могли вернуться домой.