Иркутск, , 14:34 — REGNUM Работник скорой помощи получил ранение при нападении на него мужчины, к которому он прибыл на помощь в Иркутске. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба УМВД по Иркутской области.

Инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 октября на улице Советской. Прохожие увидели лежащего на земле мужчину и вызвали к нему бригаду скорой помощи. Прибыв на место, врачи попытались выяснить, что произошло с мужчиной, но тот стал оказывать сопротивление.

Во время борьбы с врачами мужчина вытащил нож и нанёс одному из медиков несколько порезов. К счастью, ранения оказались непроникающими, медицинская помощь пострадавшему врачу не понадобилась.

После нападения на них медики вызвали правоохранителей, которые задержали мужчину и доставили его в отделение полиции. Личность мужчины была установлена. Сообщается, что задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Все материалы по делу были переданы следователям для принятия процессуального решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении театрального режиссёра и педагога Леонида Хейфеца на фельдшера бригады скорой помощи, прибывшей к нему на вызов.

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