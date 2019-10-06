Хабаровск, , 14:33 — REGNUM Два человека пострадали при крушении катера на реке Амур возле ремонтно-эксплуатационной базы в Хабаровске. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортная прокуратуры.

ЧП произошло коло 23:00 (16:00 мск) 5 октября в районе акватории затона АО «Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота». По предварительной информации, катер столкнулся с неустановленным маломерным судном, после чего оба затонули.

Пострадали двое мужчин 69 и 44-х лет, они получили множественные травмы и были госпитализированы в больницу города Хабаровска.

Хабаровской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности судоходства. Также предприняты розыскные мероприятия, направленные на установление второго судна.

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