Хабаровск, 6 октября 2019, 14:33 — REGNUM Два человека пострадали при крушении катера на реке Амур возле ремонтно-эксплуатационной базы в Хабаровске. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортная прокуратуры.
ЧП произошло коло 23:00 (16:00 мск) 5 октября в районе акватории затона АО «Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота». По предварительной информации, катер столкнулся с неустановленным маломерным судном, после чего оба затонули.
Пострадали двое мужчин 69 и 44-х лет, они получили множественные травмы и были госпитализированы в больницу города Хабаровска.
Хабаровской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности судоходства. Также предприняты розыскные мероприятия, направленные на установление второго судна.
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