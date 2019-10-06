Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге была изнасилована приехавшая в Российскую Федерацию по обмену студентка из США. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Казанской улице Санкт-Петербурга. 21-летняя гражданка США с характерными для изнасилования травмами поступила в Мариинскую больницу утром 5 октября.

В больницу девушку доставили из парка на Казанской улице, рядом с домом №3, где утром на нее набросились двое неизвестных.

Пострадавшая описала насильников как азиатов среднего роста. Один из них был одет в желтую спортивную кофту с приметной красной надписью Brazil на спине.

Сотрудники полиции по отпечаткам пальцев установили 27-летнего уроженца Украины, но девушка не узнала его по фотографиям.

Известно, что в Санкт-Петербург гражданка США приехала по обмену Высшей школы экономики. В Санкт-Петербурга она менее месяца.