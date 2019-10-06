Нижний Новгород, , 14:00 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после аварии туристического автобуса поручил оказать пострадавшим саратовцам всю необходимую помощь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, поручение касается деятельности медицинских организаций области.

«Медикам нужно приложить все необходимые усилия для того, чтобы пострадавшие смогли как можно скорее вернуться домой», — сказал Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический автобус, следовавший из Саратова в музей-заповедник Пушкина в Большом Болдино, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново утром 6 октября. В автобусе находились 27 пассажиров и два водителя. В аварии пострадали 20 человек. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.