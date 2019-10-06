Донецк, , 13:59 — REGNUM Шесть зданий были повреждены боевиками Украины при обстреле посёлка Старомихайловка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел посёлка Старомихайловка осуществлялся украинскими войсками с применением вооружения БМП-2, гранатомётов, а также крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

В результате обстрела получили осколочные повреждения хозяйственная постройка и повреждения кровли четыре жилых дома на улице Шевченко. Кроме того, было повреждено остекление на втором этаже здания детского сада на улице Калинина.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан ДНР удалось избежать. Более подробная информация уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 случаях нарушения режима перемирия в ДНР украинскими войсками.

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