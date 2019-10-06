Донецк, , 13:19 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками 13 на территории Донецкой Народной Республики раз за минувшие сутки. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военнослужащие, нарушив все достигнутых ранее договорённости о перемирии, вели огонь по территории ДНР в применением миномётов калибра 82 мм, зенитных установок, танков, гранатомётов, вооружения БМП/БТР, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.

В зоне обстрела оказались следующие районы и населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Каштановое, Александровка, Докучаевск, Ясное, Ленинское, Коминтерново, Саханка. Общее количество применённых киевскими войсками при обстрелах боеприпасов составило 149 единиц.

В результате обстрелов повреждения получили три жилых дома в городе Горловка и произошло возгорание двух жилых домов в населённом пункте Коминтерново. Жертв и пострадавших среди мирных граждан и военнослужащих ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 28 случаях нарушения режима перемирия украинскими боевиками на территории ДНР. Также сообщалось об обезвреживании ударного беспилотника с миной на борту, принадлежащего войскам Киева.

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