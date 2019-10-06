Вена, , 13:01 — REGNUM Подросток подозревается полицейскими в убийстве пятерых человек в австрийской федеральной земле Тироль. Об этом 6 октября сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла в популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль. По предварительным данным, были убиты пять членов одной семьи.

Полицией задержан подозреваемый в убийстве, подросток, являющийся жителем города. По предварительным данным, подросток мог совершить убийство из ревности, убив свою подругу, а потом и членов её семьи.

Подозреваемый добровольно сдался полиции. В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении женщины, совершившей убийство на почве ревности, судом в Ставропольском крае.

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