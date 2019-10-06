Самара, , 12:27 — REGNUM Семь человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с мачтой уличного освещения в Самаре. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

ДТП произошло около 11:00 по местному времени в Кировском районе на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. Автобус «МАЗ», следовавший по маршруту №41 с 30 пассажирами по неустановленной пока причине въехал в бетонный столб.

В результате ДТП пострадали как минимум семь человек, детей среди них нет. Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб Для ликвидации постледствий ДТП привлекались от МЧС четыре человека и одна единица техники. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с автобусом в Нижегородской области, в результате которой пострадали 20 человек.

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