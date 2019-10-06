Нижний Новгород, , 12:08 — REGNUM Двадцать человек пострадали при опрокидывании туристического автобуса в Нижегородской области. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Туристический автобус, следовавший из Саратова в музей-заповедник Пушкина в Большом Болдино, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в 09:40 мск. В автобусе находились 27 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, опрокидывание автобуса произошло из-за того, что водитель не справился с управлением на повороте.

При аварии никто не погиб, пострадали 20 человек. Детей среди пострадавших нет. Семь человек были доставлены в Гагинскую районную больницу, шесть человек госпитализированы в Большеболдинскую районную больницу, семь человек — в Починковскую районную больницу.

Девять пассажиров будут доставлены на автобусах Гагинского автотранспортного предприятия в село Большое Болдино и размещены в гостинице. Разлива топлива на дорожном покрытии нет, движение на автотрассе не затруднено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти пострадавших в результате опрокидывания туристического автобуса в Нижегородской области.

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