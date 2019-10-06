Симферополь, , 11:31 — REGNUM Шестеро туристов, заблудившихся в горах Крыма, найдены и спасены поисково-спасательными спецотрядами ГУ МЧС. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Сообщение с просьбой о помощи и информацией о шести потерявшихся туристах поступила в региональное ведомство в 19:50 мск 5 октября. К месту происшествия немедленно выехали на спецтранспорте повышенной проходимости два поисково-спасательных отделения части горно-поисково-спасательной специализированного отряда ГУ МЧС.

В 22:03 туристы были найдены в горно-лесном массиве северо-восточного склона Барской поляны Бахчисарайского района. На месте выяснилось, что четыре женщины и двое мужчин не смогли сориентироваться на местности и найти дорогу в тёмное время суток.

В медицинской помощи спасённые не нуждались, с ними была проведена беседа о необходимости соблюдения правил безопасности в горах. Сотрудники ГУ МЧС настоятельно рекомендуют всем туристам перед выходом на прогулку в горно-лесную местность, обязательно зарегистрироваться в любом спасательном подразделении, брать с собой тёплые вещи. средства для розжига костра и фонарик. Также рекомендуется взять дополнительные источники питания для мобильных телефонов и GPS-навигатор.

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