Нижний Новгород, , 10:54 — REGNUM Туристический автобус опрокинулся на бок в Нижегородской области. Об этом 6 октября сообщает ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в Гагинском районе возле села Паново-Осаново. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Сообщается, что в автобусе находилось около 30 пассажиров. Как минимум десять из них пострадали.

Подробности аварии уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших, в том числе троих гражданах Китая, в результате опрокидывания автобуса в Якутии.

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