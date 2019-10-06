Лос-Анджелес, США, , 10:18 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате взрыва трансформатора во время фестиваля «Октоберфест» в американском штате Калифорния. Об этом 6 октября сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошёл в городе Хантингтон-Бич под Лос-Анжелесом около 20:00 по местному времени 5 октября. В пожарную охрану города поступило сообщение о загоревшемся трансформаторе в одном из зданий.

Когда пожарные прибыли на место происшествия и спустились в подвал, где был расположен трансформатор, раздался взрыв.

Пострадали двое пожарных и двое гражданских. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Посетителей фестиваля эвакуировали из опасной зоны. Причины и обстоятельства возгорания расследуются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией в калифорнийской школе в США учащейся средней школы с заряженным огнестрельным оружием.

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