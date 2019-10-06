Владивосток, , 08:54 — REGNUM Плавбаза «Пётр Житников», пострадавшая от пожара недалеко от острова Итуруп, прибыла в приморский порт Славянка. Об этом 6 октября сообщили журналистам в морском спасательном координационном центре «Южно-Сахалинск».

Судно стоит в дрейфе в районе порта Славянка. В настоящее время решается вопрос о постановке плавбазы на ремонт на судоремонтном заводе «Славянка»

Состояние судна оценивается специалистами как нормальное. На ремонт в Приморье плавбаза прибыла своим ходом.

Напомним, пожар на плавбазе «Пётр Житников» произошёл в Тихом океане возле курильского острова Итуруп 23 сентября. В момент возгорания на судне находились 419 членов экипажа, большинство из них были эвакуированы. На плавбазе осталось 63 человека для обеспечения плавучести судна и борьбы с пожаром.

Пожар на плавбазе был потушен 30 сентября, далее судно пошло своим ходом в порт приписки во Владивостоке в сопровождении траулера «Чемпион» и судна «Садовск».

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации спасателями пожара на плавбазе «Пётр Житников». Мореходность базы после пожара была восстановлена полностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на плавбазе в Тихом океане ликвидирован. Помещения выгорели на 100%