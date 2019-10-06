Бангкок, , 08:02 — REGNUM На юге Таиланда в национальном парке Хао Яй погибли пять слонов, которые пытались спасти слоненка, попавшего в водопад. Об этом пишет местный портал Matichon Online.

Слоны

Трагический инцидент произошел ранним утром 5 октября. Сотрудники национального парка услышали рев слонов и поспешили к месту происшествия. В местном бурном ручье они увидели утонувшего трехлетнего слоненка и двух взрослых особей, которые пытались его спасти и выглядели крайне измученными.

Когда же сотрудники национального парка спустились к нижней части водопада, то обнаружили ещё пять мертвых слонов.

Выживших двух взрослых слонов удалось спасти только спустя несколько часов при помощи веревок.

Стоит отметить, что коварный ручей не в первый раз убивает слонов. Похожая трагедия уже происходила тут в 1992 году — тогда погибли восемь слонов.

https://twitter.com/BangkokPostNews/status/1180403859170238464