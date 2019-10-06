Чита, , 08:02 — REGNUM Один человек погиб, шестеро пострадали в результате ДТП в центре Читы. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Авария произошла около 00:30 (18:30 мск 5 октября) на улице Ленина в центре Читы. По предварительным данным, водитель Toyota Corona на перекрёстке совершал поворот налево, а второй участник ДТП, водитель Toyota Mark II ехал прямо во встречном направлении.

В результате столкновения погиб один человек, пострадали шестеро. С места происшествия, по данным краевого Минздрава, было госпитализировано четыре человека. Все четверо госпитализированных находятся в отделении реанимации.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с пассажирским автобусом в Якутии, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе трое граждан Китая.

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