Киев, , 07:48 — REGNUM В Киеве на Березняках женщина, страдающая онкологией, совершила самоубийство. Об этом 5 октября сообщает ресурс «Информатор».

Трагедия произошла примерно в 10:20 по местному времени. Причиной суицида, как сообщают прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, было то, что погибшая страдала от онкологического заболевания и испытывала в связи с этим сильные боли. Из-за чего женщина неоднократно совершала попытки свести счеты с жизнью и ранее.

Скорая, прибывшая на место происшествия, была бессильна.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляла, что министерство охраны здоровья увеличило финансирование для граждан Украины, страдающих онкологическими заболеваниями. Вместе с тем, как сообщалось в СМИ, закупленные Украиной в 2017 году лекарства для онкобольных, стали доставляться в страну в 2018 году.