Якутск, , 07:37 — REGNUM Шесть человек, в том числе трое граждан Китая, пострадали в результате опрокидывания автобуса в Якутии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла около 20:40 по местному времени 5 октября на автодороге «Лена». По предварительной информации, микроавтобус Toyota Hiace с 11 пассажирами, следуя из Благовещенска в Якутск, попал на участок дороги со снежным накатом.

Водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. Предварительной причиной аварии названа неверная оценка водителем дорожных условий.

Пострадавшие получили переломы и ушибы. С попутным транспортом их доставили в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу в селе Майя. медицинское обследование водителя показало, что он был трезв, у водителя имеется опыт пассажирских перевозок и все документы для осуществления такой деятельности. Автобус был оборудован тахографом, водитель вышел в рейс после 15-часового отдыха.

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