Москва, , 17:35 — REGNUM В Москве следователи проводят проверку по факту обвал грунта на строительной площадке вблизи Карамышевской набережной, сообщает 5 октября столичное главное следственное управление СКР.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, уточняется информация по количеству пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сегодня, 5 октября, на стройке на Карамышевской набережной в Москве в котлован упал рабочий, его достали до прибытия сотрудников МЧС. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Москве на проезжей части провалился грунт. Площадь углубления, которая образовалась на проезжей части, ближе к тротуару, составила порядка четырёх квадратных метров, а его глубина не превысила полуметра. Ни автомобили, ни люди в яму не попали

Читайте также: В Новосибирске возбудили дело после падения двух человек в яму с кипятком