Лондон, , 15:57 — REGNUM Более десяти человек пострадали при опрокидывании двухэтажного автобуса на западе Великобритании, в графстве Девон. Об этом 5 октября сообщает Sky News.

Авария произошла около 11:00 по местному времени на шоссе А325 между городами Тотнес и Пейнтон. Двухэтажный автобус, потеряв управление, проломил живую ограду шоссе и лёг набок на обочине.

В результате ДТП пострадали около десяти человек, некоторые из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Сюда направлены несколько бригад скорой помощи и спасательный вертолёт. Автострада на месте аварии перекрыта, местным жителям рекомендовано заранее выбирать пути для объезда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с автобусом на западе Казахстана. В результате ДТП пострадали 19 человек, из них госпитализировано было двое пострадавших.

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