Домодедово, Московская область, , 15:13 — REGNUM В одном из коттеджей подмосковного города Домодедово обнаружен труп 17-летней студентки. Об этом сегодня, 5 октября, сообщила журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

На теле студентки обнаружены множественные колото-резаные раны. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело.

После детального осмотра на теле жертвы были найдены следы борьбы и удушения ремнем.

Известно, что родители девушки были в другом городе. После сообщения о гибели дочери они экстренно возвращаются домой.

Установлено, что погибшая училась в МГТУ имени Баумана.

Расследование продолжается.