Москва, , 15:01 — REGNUM Ребёнка, пострадавшего в ДТП на севере Москвы, эвакуировали с помощью вертолёта в медучреждение. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла на Ленинградском проспекте, на съезде на Беговую улицу. Вертолёт Московского авиационного центра вылетел для спасения пострадавшего ребёнка.

Ребёнок был эвакуирован в больницу, до лечебного учреждения его сопровождала бригада медиков, контролирующих его состояние.

Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об автобусе со школьниками, попавшем в ДТП на западе Казахстана. После ДТП были госпитализированы два ребёнка.

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