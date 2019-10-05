Москва, 5 октября 2019, 15:01 — REGNUM Ребёнка, пострадавшего в ДТП на севере Москвы, эвакуировали с помощью вертолёта в медучреждение. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Авария произошла на Ленинградском проспекте, на съезде на Беговую улицу. Вертолёт Московского авиационного центра вылетел для спасения пострадавшего ребёнка.
Ребёнок был эвакуирован в больницу, до лечебного учреждения его сопровождала бригада медиков, контролирующих его состояние.
Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняются.
Ранее ИА REGNUM сообщало об автобусе со школьниками, попавшем в ДТП на западе Казахстана. После ДТП были госпитализированы два ребёнка.
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