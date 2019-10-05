Мехико, , 13:59 — REGNUM Туристка из Великобритании потеряла руку во время автосафари по бездорожью в Мексике. Об этом 5 октября сообщает The Sun.

Во время туристической поездки на лёгком автомобиле, предназначенном для езды по бездорожью, автомобиль перевернуло во время начавшегося урагана. В результате аварии 26-летней туристке из Великобритании перерезало руку.

Подруга пострадавшей не растерялась и сумела наложить повязку на повреждённую конечность, чтобы предотвратить потерю крови. По мнению врачей, именно своевременные действия подруги спасли жизнь раненой женщине.

Врачам пришлось ампутировать руку пострадавшей из-за сильного повреждения тканей. Сама пострадавшая сказала, что, несмотря на то, что ей заново придётся учиться писать, водить машину и делать домашние дела, она всё же счастлива, что ей удалось остаться в живых и вернуться домой.

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